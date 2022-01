Michael - Marcelo Cortes/Flamengo

Michael está perto de ser vendido pelo Flamengo ao Al Hilal. O clube interessado precisa de um jogador com as característica dele para atuar no Mundial de Clubes. Portanto, tem pressa! Já no Rubro-Negro, apesar de destaque na temporada passada, o atacante pode perder espaço no time titular com as mudanças pretendidas pelo técnico Paulo Sousa. O Flamengo espera oferta mais vantajosa, pois quer lucrar ao máximo com o jogador. Para o Michael, a situação também é cômoda. Pode ganhar melhor e ser protagonista lá fora ou simplesmente continuar no mesmo patamar.





ATACANTES FEITOS EM CASA

Na Copinha, o título é importante, mas não é o principal objetivo dos clubes. A competição agrega valores, quando o jogador da base se destaca, mostrando talento e maturidade, que podem levá-lo ao time profissional. Nesta edição, pelo menos dois novos nomes foram revelados pelos cariocas. No Botafogo, foi Gabriel Tigrão, que a princípio chamou atenção pelo apelido, mas mostrou valor em campo. No Vasco, foi Figueiredo, artilheiro da competição e autor de golaços. Ambos vêm com caras de reforços ou solução.

PENSANDO GRANDE

Fábio é o novo reforço do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

O goleiro Fábio, na apresentação, demonstrou já estar bem a vontade no Fluminense. Em comum com o clube das Laranjeiras, o atleta tem um vice-campeonato na Libertadores. Chegou falando que o ambiente é muito bom e quer conquistar a primeira Glória Eterna junto com o Flu. O arqueiro já jogou sob o comendo do Abel Braga e tem plena confiança do treinador. Tudo se encaminha para uma excelente temporada no Tricolor. Ter dois goleiros em alto nível e grande fase, aumentam as chances de vitórias para o Tricolor.

TIME NOVO

O Vasco que estreia no Campeonato Carioca, dia 26, diante do Volta Redonda, é praticamente um time novo. Já no fim da temporada passada, muitos nomes de peso deixaram o Cruzmaltino. Alguns não quiseram renovar e outros o clube teve que dispensar para diminuir a folha salarial, uma das mais altas na série B. Pois bem, o clube começou timidamente na procura por reforços, mas tem 12 novas contratações. São nomes pouco conhecidos, porém dentro da realidade atual do Vasco e aprovados pelo novo técnico Zé Ricardo.