Publicado 29/01/2022 00:00

Após empatar em 1 a 1 com o Equador, o Brasil precisa aproveitar os jogos restantes das Eliminatórias para avaliar melhor o grupo que pretende lutar pelo hexa no Catar. Em Quito, o árbitro colombiano Wilmar Roldán fez uma grande confusão e quase não deixou a bola rolar para o técnico Tite poder analisar. Na América do Sul não tem problema. A seleção brasileira está invicta no torneio e com passaporte carimbado para o Mundial. Porém, quando enfrenta seleções europeias, deixa a desejar. Diante do Paraguai, na terça-feira, o treinador pode continuar a testar. Mas vai precisar aturar cerca de 60 mil técnicos se manifestando nas arquibancadas do Mineirão.

NÃO COLOU

A criatividade não tem fim, mas as oportunidades sim. Os assistentes brasileiros que improvisaram coletes no lugar das bandeirinhas, no jogo entre Chile e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, foram suspensos pela Conmebol. Fabrício Vilarinho e Rodrigo Corrêa conseguiram trabalhar normalmente no confronto e até viralizaram na internet. Todo mundo achou graça, menos a organizadora, que suspendeu os espertos por quatro meses nas competições.

RODINEI: TÍTULO DE MAIS FEIO

Rodinei foi eleito pelo Michael o jogador mais feio do Flamengo. Ao se despedir dos ex-colegas de clube no Ninho do Urubu, o atacante — que agora pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita — passou o bastão para o lateral. No vídeo postado nas mídias sociais do Rubro-Negro, eles riem da própria feiúra. Também pudera, quando a fase é boa, pouco importa boniteza.

ONZE RODADAS PARA UM CAMPEÃO

Começa hoje a segunda rodada do Cariocão. Ainda é cedo para analisar as equipes. A tendência nos primeiros confrontos é que os times de menor investimento surpreendam os de massa, já que iniciam mais cedo a pré-temporada e chegam mais inteiros diante dos rivais. Mas os grandes não podem dar bobeira por muito tempo. São apenas 11 rodadas, onde os quatro primeiros disputam as semifinais do Estadual. E o melhor colocado leva a Taça Guanabara.