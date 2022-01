Publicado 28/01/2022 00:00

Marinho chega ao Flamengo após saída de Michael. Resta saber se vai ter a mesma paciência que o antecessor para conquistar o seu espaço no time titular. Michael veio do Goiás com status de revelação, passou por um período de adaptação e soube se valorizar. O Rubro-Negro acabou fazendo excelente negócio tanto para o clube quanto para o jogador, de 25 anos, com o Al Hilal. Quanto ao Marinho, acabou sendo o primeiro reforço efetivo em 2022. Que venham muitos minis mísseis aleatórios, pois ele tem a cara do Flamengo.

BIEL E HELLMANN JUNTOS NO AL WASL

Um jogador muito importante no início da temporada passada está deixando o Fluminense com destino aos Emirados Árabes. Gabriel Teixeira nem chegou a ser relacionado para estreia tricolor no Cariocão. O meia-atacante, de 20 anos, foi vendido por cerca de 11 milhões de reais para o Al Wasl, comandado por Odair Hellmann. Acredito que o técnico, hoje bem lembrado pelos tricolores, vai cuidar com zelo do moleque de Xerém. Aliás, pela negociação, o Flu fica com um percentual em futura venda do atleta e tem preferência em caso de retorno.

JOGADOR DA SAF ALVINEGRA

No mesmo dia em que o americano John Textor e o Botafogo assinaram contrato mútuo, o Glorioso encaminhou acordo com o meia paraguaio Óscar Romero. Parece que finalmente a era SAF vai começar no Glorioso. O jogador vem de graça, pois está livre no mercado desde que deixou o San Lorenzo, da Argentina. A grana pingando, as negociações acontecem. E o Alvinegro carioca ainda continua mirando Elkeson, Luiz Adriano e Rafael Carioca.

PRIMEIRO TESTE DEU BOM

A torcida estava desconfiada. Com tanta transformação no elenco e nomes desconhecidos em campo, não sabia o que esperar do novo Vasco. Mas a goleada diante do Voltaço chamou a atenção dos vascaínos e dos rivais. Gabriel Pec, Raniel e Nenê marcaram de cara. Juninho fechou os 4 a 2. Zé Ricardo gostou, mas não se empolgou. Se cuidar melhor da defesa, mantendo a vontade, pode dar bom.