David Luiz ainda não mostrou 100% das sua capacidade - Alexandre Vidal/ Flamengo

Publicado 18/01/2022 00:00

Paulo Sousa chegou, inovou e vem agradando tanto à diretoria quanto à torcida rubro-negra. O novo técnico identificou a necessidade de contratação de, pelo menos, um zagueiro, um segundo volante e um atacante de lado. Apesar do silêncio aparente, o Flamengo vai em busca desses reforços para oferecer ao treinador um elenco ainda mais forte. Embora, com as peças que possui, já seja considerado um dos melhores ou talvez o melhor do Brasil. Mas as constantes lesões do Rodrigo Caio e o fato de David Luiz ainda não ter mostrado 100% da sua capacidade sinalizam que a prioridade de reforço está na zaga rubro-negra.

VOLTANDO A TRADIÇÃO

Aquela numeração tradicional, que tanto agrada aos narradores e à torcida, está de volta ao Vasco. Pelo menos três números marcantes já têm donos no Cruzmaltino. Em votação, os vascaínos escolheram a camisa 10 para o meia Nenê. Nada mais justo. Pois quem comanda o meio-campo do time é ele. Atacante de área? Raniel vai usar a camisa 9. A camisa 7, tão mística e pesada quanto as outras citadas, foi entregue ontem ao Bruno Nazário, na sua chegada. Agora resta saber quem melhor vai representar? A primeira chance de mostrar será dia 26, contra o Voltaço, na estreia do Cariocão.

JOVEM EXPERIENTE

John Kennedy e Marlon aproveitaram as chances na equipe titular do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

John Kennedy comandou o ataque tricolor na Copinha, marcando cinco gols em cinco jogos. Abriu mão de férias ao se juntar à base, tentando conquistar a sexta taça na competição. Ainda não foi dessa vez. Mas não há tempo para lamentar. O atacante ganhou uma semana de descanso e logo estará de volta ao elenco principal, onde irá disputar posição com o capitão Fred e o recém-contratado Cano. A luta continua.

MIRANDO CONQUISTAS

Embora em andamento, tudo corre bem com o projeto da Sociedade Anônima do Futebol no Botafogo. A torcida apoiou a decisão da diretoria; John Textor se declarou apaixonado pelos botafoguenses. Até na Copinha o Alvinegro tem mudado sua sorte. Hoje disputa vaga nas semifinais. Decisão por pênaltis? Torcedor não teme mais! A atmosfera atual favorece. Se continuar assim, a base pode até conquistar o primeiro título no torneio.