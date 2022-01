Publicado 27/01/2022 00:00

Não acredito que o Elkeson seja a solução para o Botafogo. Mas é melhor tê-lo. Porém um entrave na negociação é a transição pela qual passa o Glorioso. O clube está à beira de se tornar Sociedade Anônima do Futebol e, enquanto não se concretizar a transferência dos ativos para John Textor, a coisa não anda. Esta semana o Botafogo apresentou nova proposta aos representantes do jogador, livre no mercado desde que deixou o Guangzhou Evergrande, e agradou. Mas se outro equiparar e bater o martelo primeiro, não tem como exigir preferência. A camisa 9 vai continuar sem dono.

UNS NÃO QUEREM, OUTROS TÊM SAUDADES

A gente não vê mais empolgação pela Seleção. Mas não deixa de dar uma espiadinha. Pelas Eliminatórias da Copa, os comandados de Tite jogam hoje, às 18h, contra o Equador, em Quito. Líder isolado, o Brasil já está classificado. A novidade é Philippe Coutinho, que voltou a ser convocado e assume titularidade. Contestado na Seleção, no Vasco seria solução. Pena que não rola. Fica só na saudade.

ABEL BUSCA O TRI NO CARIOCA

Diz o ditado que a fila anda. Nesta temporada, o Fluminense vem se reforçando para tentar ir mais adiante na Libertadores e deve aproveitar o Carioca para testar as contratações. Com isso, corre o risco de fazer bonito também no Estadual e — quem sabe? — sair da fila de espera para conquistar o 32º título da competição. Para Abel seria o tricampeonato — foi campeão em 2005 e 2012 com o Tricolor. Hoje começa o desafio, às 20h30, diante do Bangu.

ILHA DE FLA E FLU

A Portuguesa abriu as portas para Flamengo e Fluminense mandarem seus jogos do Cariocão no Luso-Brasileiro. Em troca, ganhou melhorias. No campo, foi dado um tapa na manutenção, com cortes horizontais e verticais. Top dressing do gramado, que já tinha passado por reformas, com elogios no Jogo das Estrelas. Ainda teve reformas básicas nos vestiários, bancos de reservas e pintura nas cadeiras.