Publicado 05/02/2022 00:00

O craque Neymar, que hoje completa 30 anos, só levantou duas taças pela seleção brasileira, e foi no Maracanã. Em 2013, foi campeão da Copa das Confederações, ao lado do ídolo tricolor Fred, e em 2016 conquistou o ouro olímpico. Seu gol mais bonito, que ganhou o Prêmio Puskas em 2011, foi marcado no duelo histórico contra o Flamengo na Vila Belmiro, onde Ronaldinho Gaúcho levou a melhor. De virada, o Rubro-Negro venceu o Santos por 5 a 4. Por aqui, ele inclusive já esteve entre os mortais, assistindo aos jogos da Copa Alzirão. Feliz aniversário, Neymar! O Rio de Janeiro tem "saudade do que a gente não viveu ainda", o hexa!

PRIMEIRO CLÁSSICO NO NILTÃO

Amanhã teremos o jogo mais esperado do Campeonato Estadual. Finalmente um clássico para sacudir de vez o Cariocão. Algumas ausências podem ser sentidas. Do lado do Flamengo, Rodrigo Caio e Diego Alves não têm condições de jogo. No Fluminense, fica a dúvida de qual time vai a campo, após o técnico Abel Braga testar novos jogadores na última partida. Nos últimos confrontos, o Tricolor vem superando o favoritismo do Rubro-Negro. Sendo que Fla-Flu é sempre imprevisível e eletrizante até o fim.

LÍDER DO CARIOCÃO

O Botafogo de Enderson Moreira vem subindo de produção no Carioca. No terceiro jogo, criou o tempo todo e, mesmo perdendo por dois gols, teve poder de reação. Virou e goleou o Madureira por 4 a 2. Teve o apoio da torcida, e isso é fundamental. Claro que precisa se reforçar para encarar uma Série A de Brasileirão, porém os crias do Glorioso vêm crescendo, aparecendo e se tornando cada vez mais opção.

LIBERADO PARA O COLORADO

Bruno Gomes vai jogar no Internacional. A transferência do volante cruzmaltino para o time colorado faz parte de um acordo costurado entre os clubes, que vai tornar possível encerrar o imbróglio com o jogador na Justiça. Menos mal. Em contrapartida, o técnico Zé Ricardo vai receber no elenco do Vasco o xará Zé Gabriel. O Gigante da Colina ainda fica com 50% dos direitos. Na atual conjuntura, é um bom negócio.