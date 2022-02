Em todos os nove postos estaduais, pacientes vão precisar fazer agendamento online - Alexandre Vidal/flamengo

Publicado 04/02/2022 06:00

Paulo Sousa estreou junto com o time principal no Cariocão. O técnico se mostrou um profissional frenético, que joga junto com sua equipe. Fez boas escolhas no ataque. Marinho estreou, agradou e marcou o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Pedro também balançou as redes e parece que estará mais presente em campo sob o comando do novo treinador. Gabigol, mesmo perdendo chances claras, sempre deixa sua marca e contra o Boavista não foi diferente. Mas o principal destaque foi o meia Vitinho, com as três assistências. Até na entrevista coletiva, o português tirou onda, disse que ainda estão em pré-temporada.







MAIS ATENÇÃO COM A DEFESA

Zé Ricardo, técnico do Vasco - Paulo Fernandes/Vasco

O Vasco do Zé Ricardo vai bem no ataque. Mas precisa de uma atenção maior na defesa. Diante do Nova Iguaçu, saiu na frente com três gols e nos minutos finais deixou o adversário encostar, levando dois nos minutos finais. Sem dúvida é um time mais vibrante que o do ano passado. No entanto, ainda carece de muitos ajustes para superar a série B em 2022. Que o estadual sirva de base para as mudanças imprevisíveis no caminho de volta à série A.





ILHA TRICOLOR

Na sua opinião qual o dinheiro bem gasto para o torcedor? No Fluminense, sócios têm sido a maioria nas arquibancadas. Na estreia na temporada, eles foram cerca de 80% dos presentes no Luso-Brasileiro. Sem o Maracanã e mandando seus jogos no estádio que abriga menor público, os associados têm prioridade de compra de ingressos. O Tricolor contempla primeiro os sócios, escalonados de acordo com os planos. Como resultado, um mar branco, verde e grená em noites de jogos na Ilha.





REFORÇO INTERNACIONAL

Parece novela, mas é futebol. A contratação de Óscar Romero pelo Botafogo volta às manchetes. O jornal paraguaio ABC Color anunciou a chegada do meia-atacante para os próximos dias. Também afirmou que o jogador fecha com o clube por duas temporadas. Mas as decisões entre a diretoria atual e futuro novo dono da SAF no Glorioso têm que aguardar um anúncio oficial. Ao meu ver, seria um reforço de peso. Vamos torcer para o capítulo final.