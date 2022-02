Publicado 03/02/2022 00:00

Finalmente o tão esperado aporte de R$ 50 milhões foi liberado por John Textor para o Botafogo. Na prática, a grana inicial do investimento total em cerca de R$ 400 milhões vai servir para pagar dívidas emergenciais, incluindo pendências com os jogadores atuais. Mas o torcedor sabe, que depois de arrumar a casa, o empresário vai ter que investir no futebol propriamente dito. Mesmo com visão empresarial de lucro, o americano não pode fugir da busca pelo sucesso em campo nos campeonatos. Para isso, vai precisar de um elenco forte e competitivo. Portanto, o segundo passo é a contratação urgente de reforços.

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Marcos Braz e Bruno Spindel viajam hoje para Europa em busca de reforços para o Flamengo. Não faz muito tempo, eles levaram cerca de três semanas por lá para trazer o novo técnico. Desta vez, Londres será o ponto de partida, porque a dupla deseja avançar num entendimento com o Manchester United para a compra definitiva do Andreas Pereira. Mas eles também estarão em Lisboa, querendo ainda o Everton Cebolinha, embora o Benfica não queira emprestar, só vender. Independentemente do custo-benefício, Braz e Spindel não costumam voltar de mãos vazias.

ANIMOU A TORCIDA

Por mais que pese a dúvida sobre a capacidade da Seleção em superar as europeias na Copa, a apresentação contra o Paraguai animou a torcida. Um dia antes da goleada no Mineirão, Tite (foto) fez ajustes buscando um time mais ofensivo. Manteve Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha no ataque e se deu bem. Acertou em bancar Philippe Coutinho, que além do golaço, mudou a opinião de críticos. Grande fase!

PENSAMENTOS ALÉM

A torcida mais uma vez vai prestigiar o Fluminense. Os ingressos para o confronto com o Audax Rio, hoje, às 20h15, no Estádio Luso Brasileiro, logo se esgotaram. Aos poucos, o time vai crescendo de produção e encontrando a formação que mais agrada ao técnico Abel Braga. E os tricolores já estão com a cabeça no primeiro clássico, que será no domingo, pois consideram o Fla-Flu um termômetro para desafio na Libertadores.