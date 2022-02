Até o momento, foi disputado um Fla-Flu para medir forças - Lucas Mercon

Até o momento, foi disputado um Fla-Flu para medir forçasLucas Mercon

Publicado 08/02/2022 00:00

Em relação ao Campeonato Carioca, existem duas linhas de pensamento. Uma que acredita ser o Estadual apenas um acréscimo da pré-temporada dos clubes de maior investimento; outra que acredita ser o momento para times grandes mostrarem ao que vieram. Diferentemente do ano passado, eles têm mostrado superioridade nas primeiras rodadas da competição. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo ocupam o G4. Mas até o momento apenas um Fla-Flu para medir forças. Rodada a rodada, eles vão se enfrentar. São os clássicos que têm poder de mudar as coisas de lugar.





VASCO X BOTAFOGO NO CASTELÃO

O Vasco de Zé Ricardo e o Botafogo de Enderson Moreira (foto) irão se enfrentar fora do Rio de Janeiro. O clássico será no domingo em São Luís (MA). Empresários vão arcar com custos e cachê das equipes. O Glorioso vai encarar o mandante Cruzmaltino três dias após enfrentar o Fluminense, no Niltão. Cariocas não gostam de ver os times do Rio jogando fora do estado. Mas pelo menos não tem tanto desgaste, são menos de três horas de avião.

RUFF, RUFF, RUFF

Com Felipe Melo em campo não tem resenha em branco. Desde a estreia no Fluminense ele divide opiniões. Entretanto, parece que, diante do Flamengo, houve consenso entre críticos e torcida de que o atleta foi o destaque da partida. Mostrou mais uma vez o DNA de vencedor. Não se entregou em momento algum e conseguiu influenciar no resultado, tirando um gol certo do adversário. Após a vitória no Fla-Flu, voltou a dizer que tomou a decisão certa em vir para o Tricolor. Também afirmou que "grandes coisas estão por vir". A gente acredita, Felipe. Mas adianta ai, com que título você planeja retribuir aos tricolores que te ovacionaram no Niltão?

SEGUNDO REFORÇO DO FLAMENGO

Fabrício Bruno, ex-Bragantino, é o segundo reforço do Flamengo para a temporada 2022. O zagueiro, de 25 anos, vem para o time rubro-negro com contrato até o fim de 2025 e com o pagamento da multa de R$ 15 milhões. Após contratar o atacante Marinho, ex-Santos, e ainda atender um pedido de Paulo Sousa no reforço da defesa, resta saber se o clube irá atender também o pedido do técnico para a contratação de um goleiro.