Casemiro é o CEO da Case eSports, equipe de esportes eletrônicos - Divulgação

Publicado 09/02/2022 18:44 | Atualizado 09/02/2022 18:46

Rio - A Case eSports, organização de esportes eletrônicos de Casemiro, volante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, atuou em sua primeira partida de CS:GO nesta quarta-feira (9), pelo campeonato Malta Vibes Knockout Series 6. A equipe brasileira fez sua partida de estreia contra a Finest, e acabou começando com o pé esquerdo, sendo derrotada por 2 a 1.

A lineup da Case eSports foi anunciada na última semana, e conta com jovens promessas e jogadores experientes. Atualmente, compõem a equipe os seguintes atletas: Lucas "Honda" Cano (21 anos, ex-jogador da FURIA), Yan "yepz" Pedretti (25 anos, ex-atleta da FURIA Academy), Arthur "f4stzin" Pedretti (23 anos, ex-PaiN Gaming), Rodrigo "RCF" Figueiredo (21 anos, ex-Sharks) e o capitão Lucas "steel" Lopes (28 anos, ex-Immortals, vice-campeão mundial de CS:GO).

Atletas da equipe de CS:GO da Case eSports Divulgação

A partida desta quarta-feira marcou a eliminação do time do astro do Real Madrid do campeonato. O duelo, feito numa melhor de 3, começou com vitória da equipe européia no mapa Inferno. Na Ancient, os Brasileiros buscaram o resultado e garantiram a vitória. No entanto, na decisão, a Finest acabou levando a melhor no mapa Overpass.

Perguntado pelo "GE" sobre o motivo da criação da equipe, o volante do Real Madrid revelou que o CS:GO é um hobby que deseja levar para o lado profissional.

"A equipe nasceu de um hobby que tenho e gosto muito, mas que quis levá-lo para um lado profissional, e como em minha carreira, quero que eles sejam os melhores. Sei que criar uma equipe nova e ganhar títulos levará tempo e necessitará de muito trabalho, mas espero que os jogadores e os fãs desfrutem muito deste projeto", afirmou Casemiro, que completou:

"Quero que os jogadores estejam muito à vontade dentro e fora das competições, e para isso quis lhes dar as melhores instalações e conforto necessários para que estejam felizes enquanto estejam jogando", disse o atleta.