Paulo André - Foto: JEWEL SAMAD/AFP

Paulo AndréFoto: JEWEL SAMAD/AFP

Publicado 09/02/2022 18:19

Rio - O participante do Big Brother Brasil 22, Paulo André, foi convocado na última terça pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para o Campeonato Sul-Americano Indoor. O torneio será realizado em Cochabamba, na Bolívia, na semana que vem, entre os dias 19 e 20. A informação é do portal "UOL".

Paulo André é velocista e está trancado na casa do Big Brother Brasil. Além disso, não tem clube e não treina desde o ano passado. A solução seria ser eliminado na terça-feira que vem ou apertar o botão para desistir do programa. Antes de entrar, o atleta não tinha intenção de disputar evento indoor, mesmo se tivesse sido eliminado no início.

O velocista tinha contrato com o Pinheiros, mas não renovou o vínculo antes de entrar no programa. Em abril de 2021, Paulo André fez o índice para o Mundial Indoor, que será realizado no próximo mês. Na época, o atleta correu os 100m em 10s07. A tendência é de que seja desconvocado nos próximos dias, apesar de não ter um pedido oficial de dispensa.