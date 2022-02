UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4) - Divulgação/UFC

Publicado 09/02/2022 17:13

Rio - Fim de semana de revanche no principal evento de MMA do mundo. O nigeriano Israel Adesanya, atual campeão dos pesos-médios (até 83,9kg), defende pela terceira vez o cinturão na luta principal do UFC 271. O adversário é conhecido, o australiano Robert Whittaker, ex-campeão linear da categoria, atual número 1 do ranking e que já foi derrotado por Adesanya em 2019, quando foram unificados os cinturões da divisão. O evento, que acontece na cidade de Houston, nos Estados Unidos, neste sábado, dia 12, terá em ação dois representantes do "Esquadrão Brasileiro". O Combate mostra todas as 15 lutas do card ao vivo, a partir das 19h15.



Dois brasileiros estarão em ação no evento no card preliminar. O brasiliense Renato "Moicano" tenta sua segunda vitória consecutiva na divisão dos leves (até 70,3kg). Ele tem pela frente o americano Alexander Hernandez, que está no UFC desde 2018. Pela categoria peso-galo (até 61,2kg), o paraense Douglas D’Silva encara o cazaque Sergey Morozov, que faz a sua terceira aparição no UFC e vem de seis vitórias nas suas últimas sete lutas.

O evento deste sábado será um dos assuntos do episódio desta semana do podcast ‘Mundo da Luta’, já disponível no ge. Os jornalistas Marcelo Russio, Zeca Azevedo e a comentarista Ana Hissa analisam as lutas do UFC 271 e conversam com a lutadora Glorinha de Paula, que enfrenta a romena Diana Belbita no próximo dia 19. Nesta quinta-feira, às 20h30, o Combate mostra ao vivo a coletiva de imprensa do evento; e na sexta, às 19h, a pesagem dos lutadores.

Também no sábado, André Azevedo e Ana Hissa comandam o "Aquecimento Combate" e a transmissão do card preliminar. Na sequência, Rhoodes Lima narra e Luciano Andrade comenta as lutas do card principal. O Combate.com e o seu perfil oficial no Youtube também mostram as duas primeiras lutas da noite.

UFC 271



CARD PRELIMINAR:

Peso-meio-médio: Jeremiah Wells x Mike Mathetha

Peso-galo: Douglas D'Silva x Sergey Morozov

Peso-médio: AJ Dobson x Jacob Malkoun

Peso-meio-pesado: Carlos Ulberg x Fabio Cherant

Peso-leve: Alexander Hernandez x Renato Moicano

Peso-galo: Mana Martinez x Ronnie Lawrence

Peso-meio-pesado: William Knight x Maxim Grishin

Peso-mosca: Alex Perez x Matt Schnell

Peso-mosca: Roxanne Modafferi x Casey O’Neill

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Jared Vanderaa



CARD PRINCIPAL:

Peso-leve: Bobby Green x Nasrat Haqparast

Peso-galo: Kyler Phillips x Marcelo Rojo

Peso-médio: Jared Cannonier x Derek Brunson

Peso-pesado: Derrick Lewis x Tai Tuivasa

Peso-médio: Israel Adesanya x Robert Whittaker