Esporte

Após maltratar gato, Zouma segue como titular do West Ham; vídeo da agressão fez com que o clube perdesse patrocínio

Patrocinador rompeu contrato com o clube por conta do vídeo vazado do zagueiro. Técnico da equipe explicou o motivo da escalação do jogador, dizendo que Zouma "fazia parte da melhor equipe"

Publicado há 2 horas