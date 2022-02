Kurt Zouma, do West Ham, gerou revolta na Inglaterra - AFP

Kurt Zouma, do West Ham, gerou revolta na InglaterraAFP

Publicado 09/02/2022 15:47

Rio - Na última terça-feira (8), um vídeo do zagueiro francês Kurt Zouma, do West Ham, agredindo um gato , bombou nas redes sociais. No mesmo dia, o clube de Zouma enfrentou o Watford, pela Premier League. E, mesmo sabendo do vídeo do defensor agredindo o animal, o treinador David Moyes optou por utilizar o zagueiro nos 90 minutos da partida. Após o confronto, o técnico explicou a decisão.

"Estou realmente decepcionado. O clube tomou as medidas que podia no momento e eles estão trabalhando nisso nos bastidores. Meu trabalho é tentar escolher a melhor equipe e Kurt (Zouma) fazia parte desta equipe", disse o comandante do West Ham.

Nesta quarta-feira (9), o West Ham começou a sofrer as consequências da atitude do defensor. Embora o clube tenha soltado uma nota, dizendo que condena a ação, a Vitality, empresa de seguros do Reino Unido e que era patrocinadora do clube, optou pela rescisão do contrato com os Hammers.

"Estamos muito perturbados com o vídeo de Kurt Zouma. Na Vitality condenamos a crueldade para com os animais e qualquer tipo de violência. Estamos igualmente muito decepcionados com a posição tomada pelo clube em resposta ao incidente. Como tal, suspendemos o nosso patrocínio com o West Ham com efeito imediato", disse a empresa em comunicado oficial.