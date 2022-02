Kurt Zouma, do West Ham, gerou revolta na Inglaterra - AFP

Kurt Zouma, do West Ham, gerou revolta na InglaterraAFP

Publicado 08/02/2022 11:50

Kurt Zouma, do West Ham, gerou revolta na Inglaterra após o jornal 'The Sun' publicar um vídeo em que ele aparece chutando e batendo em um dos dois gatos da casa onde mora com a família. É possível ouvir risadas ao fundo do irmão, que gravou a cena. Após a repercussão negativa, o zagueiro francês pediu desculpas, enquanto o clube condenou a atitude e disse que tratará do caso internamente.



"Quero me desculpar por minhas ações. Não há desculpas para meu comportamento, do qual me arrependo sinceramente. Gostaria de assegurar a todos que nossos dois gatos estão perfeitamente bem e saudáveis. Eles são amados e queridos por toda a nossa família, e esse comportamento foi um incidente isolado que não acontecerá novamente", afirmou Zouma em nota para o 'The Sun'.



A polícia inglesa informou que não investigará o caso, mas Zouma pode ser processado pela entidade que luta contra a crueldade contra animais no Reino Unido. Caso queira assistir, segue o vídeo abaixo, mas lembramos que contém imagens fortes.

O The Sun divulgou um vídeo de Kurt Zouma agredindo um gato.



pic.twitter.com/7AcMiR47TG — Curiosidades Premier League (@CuriosidadesPRL) February 8, 2022



O zagueiro de 27 anos já conversou com a diretoria do West Ham, que também publicou uma nota oficial, mas não revelou se Zouma será punido pela atitude reprovável.

“O West Ham condena sem reservas as ações de Kurt Zouma no vídeo que circulou. Falamos com o Kurt e vamos lidar com o assunto internamente, mas gostaríamos de deixar bem claro que não toleramos qualquer crueldade contra animais”, diz a nota do clube.