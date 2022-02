Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/02/2022 11:31

Rio - O árbitro do clássico entre Flamengo e Fluminense, Alexandre Vargas Tavares de Jesus relatou na súmula as ofensas raciais sofridas por Gabigol no clássico do último domingo. Ele afirmou que tomou conhecimento do ocorrido, apenas após o jogo, ao observar o vídeo que circulou nas redes sociais.

"Tomei conhecimento após a partida através da mídia, da circulação de um vídeo nas redes sociais, onde torcedor (s) localizado (s) no setor oeste inferior, destinado a torcida visitante ( Fluminense ), supostamente ofendem com gritos racistas, o atletas Gabriel Barbosa da equipe CR Flamengo . Não foi possível identificar da minha posição dentro do campo o suposto grito com ofensa racista ao atleta'', afirmou.

O árbitro também descreveu arremesso de copo plástico vindo de torcedores do Flamengo na direção da equipe de arbitragem no intervalo do jogo. O autor do arremesso foi identificado. Dentro de campo, o Fluminense levou a melhor e venceu por 1 a 0, gol de Jhon Arias.