Flamengo perdeu para o Fluminense - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo perdeu para o Fluminense Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/02/2022 19:51

Rio - Atual tricampeão carioca, o Flamengo tem um dos melhores elencos do Brasil. Porém, na opinião do apresentador Milton Neves, o Rubro-Negro não irá brigar nem pelo título do Campeonato Carioca. Em texto publicado por sua coluna no portal "UOL", o jornalista da Band ironizou o começo de temporada do clube carioca.

"Então, para quem deseja brigar "cabeça a cabeça" com o Galo e o Verdão pelos canecos deste ano, hoje ser a 4ª força do Rio é muito pouco, você não acha? Eu pensei que pelo menos teria chance de ganhar o Carioca... Pelo jeito, superestimei o time da Gávea...", escreveu.

No primeiro grande clássico da temporada pelo Campeonato Carioca, o Fluminense levou a melhor sobre o Flamengo, vencendo por 1 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Engenhão, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Em duelo que contou com os titulares dos dois lados, o clima de rivalidade gerou várias discussões e não faltou emoção em campo.