Futebol Reprodução / Twitter / Liga dos Campeões

Publicado 07/02/2022 19:24

Rio - Marc Overmars foi demitido do cargo de diretor esportivo Ajax na noite do último domingo após um escândalo sexual. De acordo com o clube, o ex-jogador enviava uma série de mensagens com conteúdos inapropriados para diversas funcionárias há um longo período de tempo.

"Estou envergonhado. Na última semana, fui confrontado com relatórios sobre o meu comportamento. Infelizmente, não percebi que estava cruzando a linha, mas isso me pareceu claro nos últimos dias. Senti uma enorme pressão. Me desculpei. Para alguém na minha posição, esse comportamento é inaceitável. Mas é tarde e não vejo outra opção que não seja deixar o Ajax", declarou Overmars.

A saída do agora ex-dirigente foi comandada por Leen Meijaard, membro do quadro supervisor do Ajax, e Edwin van der Sar, CEO e ídolo do clube. O ex-goleiro deu o seu ponto de vista da situação e afirmou estar preocupado com as funcionárias e com o ambiente de trabalho.

"Eu me sinto responsável por ajudar minhas colegas. Um ambiente de trabalho seguro é muito importante. Iremos prestar ainda mais atenção a isso no futuro. Estamos trabalhando para algo incrível no Ajax, então essa notícia também é um golpe para todos que se preocupam com o clube".

O escândalo no Ajax surge dias antes do duelo entre os holandeses contra o Benfica pelas oitavas de final da Champions League. A equipe dirigida por Erik ten Hag encara as Águias no próximo dia 23 de fevereiro e tem três partidas por fazer antes do duelo continental.