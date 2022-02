Luto - Reprodução

Fábio Zambiasi, ex-jogador do Coritiba Divulgação Rio - Ex-zagueiro e ídolo do Coritiba, Fábio Zambiasi morreu nesta segunda-feira, aos 55 anos, vítima de uma tragédia em Carazinho, município no interior do Rio Grande do Sul. Ele trabalhava com extração de madeira, foi atingido após a queda de uma árvore e não resistiu.

Zambiasi vestiu a camisa do Coritiba entre 1995 e 1997 e caiu nas graças da torcida. Pelo Coxa, disputou 144 partidas e marcou 18 gols, se tornando o terceiro maior zagueiro artilheiro da história do clube paranaense. Ele também tinha passagens por Avaí, Iraty, América-SP, Portuguesa Santista e São José-RS.

Em nota, o Coritiba confirmou o falecimento de Fábio e lamentou o ocorrido.

"O Coritiba Foot Ball Club lamenta, com profundo pesar, o falecimento de Fábio Zambiasi, ex-jogador do Coxa, aos 55 anos, nesta segunda-feira (07). O ex-zagueiro, que marcou história no clube e tem o carinho da torcida coxa-branca, jogou no Alto da Glória entre os anos de 1995 a 1997, atuando em 144 partidas com a camisa alviverde e marcou 18 gols, sendo o 3º zagueiro com maior número de gols do Coritiba.

Zambiasi vivia atualmente no Rio Grande do Sul e estava em uma propriedade trabalhando com extração de madeira, quando foi atingido pela queda de uma árvore, na região do município de Carazinho-RS."