Wayne Rooney se aposentou e tornou-se técnicoReprodução

Publicado 07/02/2022 17:23

Lenda do futebol inglês, o atacante Wayne Rooney ganhou um documentário na 'Amazon Prime'. O filme 'Rooney' estreia na plataforma no próximo dia 11 e já aguçou a curiosidade de torcedores. No trailer divulgado pelo serviço de streaming, o ex-jogador revela que tentou machucar jogadores do Chelsea.



"Nesse jogo, fui para o campo com umas chuteiras mais longas e pesadas do que as que costumava usar. Estava cheio de raiva deles porque iam ganhar a liga outra vez. Então mudei as chuteiras com a intenção de lesionar os jogadores do Chelsea", disse Wayne Rooney.



A partida em questão citada pelo ex-atleta ocorreu entre Manchester United e Chelsea, em 2006. Na ocasião, os Blues de José Mourinho precisavam de apenas mais uma vitória contra o rival para se sagrarem bicampeões da Premier League. O jogo terminou em 3 a 0 para os londrinos e Rooney deixou o campo lesionado.