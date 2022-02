Rodrigo Oliver e Rogério Minotouro - Divulgação

Publicado 07/02/2022 16:47

Rio - Parece que as participações especiais no MMA já tem se tornado moda! Após a participação que viralizou de Whindersson Nunes, o apresentador da RedeTV Rodrigo Oliver também confirmou que irá aceitar um "desafio de adrenalina" dentro do octógono.

Os preparativos para a grande luta já estão a toda! O apresentador está recebendo o apoio do ex-lutador Rogério Minotouro, além do apoio da Minotauro Energy Drink. De acordo com a assessoria do apresentador, Rodrigo deve começar seu treinamento na academia dos irmãos no Rio de Janeiro.