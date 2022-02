Estádio Monumental de Núñez - Divulgação/River Plate

Rio - Nos últimos anos, o Estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate, da Argentina, passou por diversas reformas, especialmente no gramado e na pista de atletismo que circula o campo.

Em evento realizado na tarde desta segunda-feira (7), a diretoria do clube argentino revelou que o estádio passará por obras para a expansão das arquibancadas. Atualmente, a capacidade do Monumental de Núñez é de 72.054 pessoas.

Com a expansão, a ideia é fazer com que o estádio possa abrigar cerca de 81 mil pessoas, fazendo com que o Monumental de Núñez tenha a maior capacidade de público da América do Sul. Hoje em dia, o dono desse posto é o Estádio Monumental de Lima, no Peru, onde ocorreu a final da Copa Libertadores de 2019, e que tem a capacidade de 80.093 torcedores.

"Além de ter o primeiro e único campo de jogo com tecnologia híbrida com sistemas de ventilação e ar condicionado do país, o Monumental contará com novas arquibancadas inferiores, camarotes, restaurante 24 horas, três níveis de estacionamento e um novo Instituto River, entre outras importantes inovações", comunicou a diretoria do River Plate, que também vai unificar o túnel de acesso aos vestiários, semelhante ao que ocorre nos principais estádios ao redor do mundo.

A reforma se dará em duas fases, e tem previsão de término para 2024. O valor total do investimento não foi divulgado. No entanto, sabe-se que uma parte destes investimentos será bancada via naming rights do estádio. Segundo o "UOL Esporte", uma empresa petrolífera e uma de varejo brigam na negociação.