Publicado 09/02/2022 14:02

Rio - O técnico Renato Gaúcho deixou o comando do Flamengo com muitas críticas após perder a final da Libertadores. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o treinador relembrou sua passagem pelo Rubro-Negro e fez críticas a forma como a imprensa esportiva tem agido recentemente no Brasil.

"Todo mundo sabe a pressão que é trabalhar lá. Faria tudo o que eu fiz nesse tempo todo. As pessoas gostam ou não de você. Infelizmente hoje em dia alguns jornalistas estão misturando política com futebol. Essa é a realidade. A pessoa não está mais preocupada com o trabalho e sim se você tem o candidato que ela apoia, se não ela te ataca. Estou falando agora e vocês sabem disso. Está acontecendo com o próprio Neymar. Alguns jornalistas não estão sendo profissionais", afirmou.

Renato Gaúcho dirigiu o Flamengo no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. O Rubro-Negro foi vice-campeão nacional, sul-americano e perdeu na semifinal da Copa do Brasil para o Athletico-PR. Ao relembrar suas decisões, o técnico afirmou que não tem arrependimento.

“Não me arrependo de nada de ter feito e faria tudo de novo do jeito que foi. O Flamengo estava disputando três competições e não tínhamos tempo para treinar. A cada dia estávamos disputando uma competição e sempre uma decisão”, disse.