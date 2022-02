Marcelo, lateral da seleção brasileira - Eduardo Carmim/Agência O Dia

Publicado 09/02/2022 14:01

Rio - Campeão do mundo em 2002, Edmílson analisou a eliminação da seleção brasileira na última Copa do Mundo, em 2018, para a Bélgica. Na opinião do ex-volante, o principal responsável pela eliminação foi o lateral Marcelo, que, segundo ele, cometeu muitas falhas defensivas.

“O Brasil fez um primeiro tempo bom contra a Bélgica, mas depois tomamos dois gols de contra-ataque na ‘Avenida’ Marcelo” e perdemos o jogo. Eu acho que o Marcelo foi um dos grandes laterais da história do futebol brasileiro, mas tinha um déficit na parte defensiva", declarou Edmílson ao Canal Pilhado.

Edmílson também afirmou que Tite não deveria ter permanecido no comando da seleção brasileira após a queda.

“Depois disso o Brasil não teve uma renovação. Não teve novas peças”, comentou.