Gabigol - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/02/2022 13:33

Rio - Vice geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee comentou o pedido do Fluminense ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) para abrir um inquérito sobre a acusação de injúria racial contra Gabigol, no clássico do último domingo, no Nilton Santos. Para o dirigente, o Tricolor "não fez mais do que a obrigação".

"Sobre o Fluminense ter se antecipado e pedido a abertura de inquérito, não fez mais que sua obrigação de colaborar com o banimento do racismo. O Flamengo iria protocolar hoje o pedido de inquérito, mas não o fez porque o Fluminense fez antes. Estamos à disposição do TJD", escreveu Dunshee no Twitter.

Após a partida, um vídeo, feito pela jornalista Isabelle Costa, flagrou o momento em que um dos torcedores chama Gabigol de "macaco" enquanto o atacante segue para o túnel.