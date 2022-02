Lucas Paquetá tem se destacado na Seleção - AFP

Publicado 09/02/2022 10:36

A temporada europeia ainda está na metade, mas o PSG já planeja as próximas contratações, entre elas está Lucas Paquetá, ex-Flamengo e atualmente no Lyon. De acordo com o jornal 'L'Equipe', o clube de Paris já tem uma lista de reforços para 2022-23, com o brasileiro incluído.



Com a renovação de Mbappé cada vez mais difícil, já que não há avanço na negociação, o PSG definiu o alvo substituto: Haaland, do Borussia Dortmund, muito cobiçado por gigantes europeus, como o Real Madrid, que também está de olho no atacante francês.



E, segundo a publicação, há outros dois nomes considerados prioridade para o meio de campo: Pogba, do Manchester United, e Lucas Paquetá. O jornal 'L'Equipe' ainda destaca a boa relação do diretor de futebol do PSG, Leonardo, com o ex-Flamengo, mas que não houve contato oficial por enquanto.



Já Pogba terminará seu contrato com o United e estará livre. Caso o PSG avance por esses nomes, alguns jogadores do atual elenco teriam que ser negociados. Um dos nomes apontados é de Ángel Di Maria.