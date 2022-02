Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 08/02/2022 19:50 | Atualizado 08/02/2022 20:04

Rio - O comentarista Walter Casagrande repudiou em seus stories, no Intagram, nesta terça-feira, o discurso do apresentador Monark no canal "Flow" na última segunda, após sair em defesa da criação de partido nazista no Brasil. Posteriormente, a empresa emitiu um comunicado e informou que o youtuber foi desligado do canal, no YouTube.

Além disso, o ex-jogador apoiou o apresentador Benjamin Back, após ter pedido para o "Flow Sport Club", canal derivado de esportes, no YouTube, excluir o episódio em que havia participado na plataforma.

"As falas nazistas do senhor Monark são nojentas. Uma pessoa que defende o nazismo não pode ter espaço dentro da nossa sociedade e em nenhum meio de comunicação. Parabéns, Benjamin Back, estou junto com você nessa", disse Casagrande por stories no Instagram.