Fifa anunciou mais de 17 milhões de pedidos por ingressos para a Copa do Mundo - AFP

Fifa anunciou mais de 17 milhões de pedidos por ingressos para a Copa do MundoAFP

Publicado 08/02/2022 18:51

A Fifa revelou, nesta terça-feira, que registrou um total de 17 milhões de pedidos de ingressos na primeira fase de venda para a Copa do Mundo do Catar. Segundo a entidade que dirige o futebol mundial, os torcedores anfitriões foram os que mais tiveram a intenção de adquirir boletos.

Argentina, Brasil, Inglaterra, França, Índia, México, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos foram outros países com muitos fãs interessados em comprar entradas para a competição que será disputada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.



A Fifa informou que apenas para a final foram registrados 1,8 milhão de pedidos. Todos os candidatos aprovados, parcialmente aprovados e não aprovados serão notificados do resultado de suas inscrições até 8 de março, junto com as etapas seguintes e o prazo para pagamento.



Além do Catar, país anfitrião, já estão classificados 14 países: Brasil, Alemanha, Argentina, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irã, Sérvia e Suíça e Coreia do Sul.