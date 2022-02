Técnico Pep Guardiola - Foto: Lindsey Parnaby/AFP

Técnico Pep GuardiolaFoto: Lindsey Parnaby/AFP

Publicado 08/02/2022 17:18

Rio - Nas últimas semanas, um vídeo com o lateral-direito Kyle Walker, o atacante Riyah Mahrez e o meia Jack Grealish, em uma saída noturna pelo centro de Manchester vem circulando nas redes sociais, e chegou aos olhos do técnico Pep Guardiola. No entanto, o treinador do Manchester City não se irritou com uma suposta indisciplina dos seus jogadores, e sim porque não foi chamado pelo trio para sair.

"Estou muito chateado porque eles não me convidaram. Não gostei nada. Na próxima vez, espero que eles me chamem e façam um jantar como deve ser, às 20h, como fizeram", disse o experiente treinador.

No vídeo divulgado no TikTok, Walker e Mahrez aparecem saíndo de um restaurante. Pouco tempo depois, Grealish chega e se junta ao grupo, aparentemente embriagado. Além dos jogadores, alguns funcionários do Manchester City também estavam no local.

Jack Grealish khabat après une soirée visiblement bien arrosée , dans la vidéo on y voit également Mahrez et walker . pic.twitter.com/mhtXqVt10P — FARID BOU-SSA-LEM (@Algrienouvelle5) February 8, 2022

Pep Guardiola então confirmou que não havia problema nenhum no vídeo, nem no fato dos atletas estarem saindo à noite. Além disso, o treinador brincou pelo fato de não ter sido convidado, e prometeu multar os atletas por isto.

"O vídeo não mostrou exatamente o que aconteceu: jantar juntos, sóbrios, curtindo com seus companheiros e alguns funcionários do staff. Os jogadores sabem que há um risco quando saem hoje por causa das redes sociais, mas todos eles, Riyad (Mahrez), Kyle (Walker), Ally (Marland, funcionário do clube), Jack (Grealish) foram perfeitos. Eles vão ser multados porque não me convidaram", acrescentou Guardiola.