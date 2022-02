Felipe Melo, volante do Fluminense - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 08/02/2022 16:25

Rio - Fluminense e Vasco dominaram a seleção da quarta rodada do Campeonato Carioca após as vitórias contra Flamengo e Madureira, respectivamente. Em eleição popular feita no perfil oficial da competição no Twitter, os rivais emplacaram quatro representantes na "equipe ideal" da rodada do último fim de semana.

Os destaques de ambas as vitórias estão presentes na equipe. Marcos Felipe, que fez excelente partida no clássico contra o Flamengo salvando o Tricolor na reta final, e Gabriel Pec, autor do primeiro gol - candidato a gol mais bonito da competição - da vitória do Vasco contra o Tricolor Suburbano em Conselheiro Galvão.

Confira a "Seleção da Galera" da quarta rodada do Cariocão 2022:

Marcos Felipe (FLU); Daniel Borges (BOT), Nino (FLU), Anderson Conceição (VAS) e Cris Silva (FLU); Kayque (BOT), Felipe Melo (FLU), Fabinho (BOT) e Gabriel Pec (VAS); Getúlio (VAS) e Matheus Nascimento (BOT). O técnico é Zé Ricardo, do Vasco.