Apresentador André RizekFoto: Reprodução/Seleção SporTV

Publicado 08/02/2022 15:14 | Atualizado 08/02/2022 15:15

Rio - O jornalista André Rizek, do Grupo Globo, repudiou a declaração do apresentador Monark sobre defesa de partido nazista e antissemita no canal "Flow", no YouTube. Além disso, em suas redes sociais nesta terça-feira, parabenizou Benjamin Back por pedir para que o episódio em que participa do programa seja excluído

"Qual a próxima ideia brilhante? Legalizar um partido dos estupradores? A Liga dos pedófilos? Federação dos Escravocratas? Legalizar a Ku Klux Klan? Nazismo é crime contra a humanidade. Não tem nada a ver com liberdade de opinião. É crime! Repugnante isso aqui. Parabéns, Benjamin Back", disse jornalista André Rizek nas redes sociais.

Anteriormente, o apresentador Benjamin Back, do SBT, pediu para que o seu episódio no "Flow Sport Club", canal derivado sobre esportes, seja excluído e criticou as declarações de Monark.

"Se eu soubesse que vocês apoiam o nazismo, jamais teria participado desse podcast! Inclusive, gostaria que o meu episódio fosse retirado do ar, pois não compactuo com esse tipo de pensamento. Triste de saber que vocês pensam assim, tolerar e apoiar o nazismo é inadmissível", afirmou Benjamin Back.