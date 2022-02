Casimiro Miguel - Reprodução

Publicado 08/02/2022 14:57

Rio - Casimiro Miguel ficou revoltado com as declarações de apologia ao nazismo feitas pelo podcaster Monark durante o "Flow Sport Club". Em suas redes sociais, o stremer se mostrou incrédulo com as declarações do apresentador, que defendeu a legalização de um partido nazista no Brasil.

acordei já vendo essa atrocidade na timeline.

porra, que ser humano merda. inacreditável. https://t.co/h7cZHJiPq2 — caze (@Casimiro) February 8, 2022 "Acordei já vendo essa atrocidade. P…, que ser humano merda. Inacreditável", escreveu Casimiro ao compartilhar a declaração.

Após o discurso de Monark, diversas personalidades do mundo do esporte manifestaram repúdio. Zico cancelou sua participação no podcast, que aconteceria nesta terça, e Benjamin Back pediu que sua entrevista, feita há alguns meses, fosse retirada do ar. Além disso, a Ferj rompeu o contrato que mantinha para a transmissão do Campeonato Carioca no canal.