Ex-Vasco, Wagner Diniz tem novo clube aos 38 anosArquivo Pessoal

Publicado 08/02/2022 13:24

Aos 38 anos, Wagner Diniz tem novo clube. O lateral-direito, ex-Vasco, acertou com o Murici-AL e já treina com os novos companheiros. Ele disputará o Campeonato Alagoano e a Copa Alagoas.

Wagner Diniz chegou ao Vasco em 2005 e saiu em 2008, ano do primeiro rebaixamento do clube à Série B. Na sequência, o lateral passou por São Paulo, Santos, Athletico-PR, até 2011, e desde então vem jogando por clubes de menor expressão.



Em 2019, Wagner Diniz esteve no America, assim como em 2015 e 2016. Agora, jogará com outro ex-Vasco no Murici: Morais.