SBT logo - Reprodução da internet

SBT logoReprodução da internet

Publicado 08/02/2022 12:10

Rio - O apresentador do SBT, Benjamin Back, utilizou suas redes sociais pedindo que o canal do YouTube "Flow Podcast" exclua a sua participação em uma entrevista dada ao canal. A revolta de Benja aconteceu porque um dos apresentadores do canal, Monark, defendeu a existência de um partido nazista no Brasil.

. @flowpdc se eu soubesse que vcs apoiam o nazismo, jamais teria participado desse podcast! Inclusive, gostaria que o meu episódio fosse retirado do ar, pois nao compactuo com esse tipo de pensamento!Triste de saber que vcs pensam assim, tolerar e apoiar o nazismo é inadmissível! pic.twitter.com/MMmRnbK1x6 — Benjamin Back (@benjaminback) February 8, 2022

"Se eu soubesse que vcs apoiam o nazismo, jamais teria participado desse podcast! Inclusive, gostaria que o meu episódio fosse retirado do ar, pois não compactuo com esse tipo de pensamento! Triste de saber que vocês pensam assim, tolerar e apoiar o nazismo é inadmissível!", disparou o apresentador.

A declaração de Monark aconteceu durante a participação dos deputados federais Kim Kataguiri (Podemos - SP) e Tábata Amaral (PSB-SP). Ao fazer uma defesa da liberdade de expressão, o apresentador do Flow afirmou que o direito deveria ser expandido até os nazistas.