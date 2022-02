Gramado do Maracanã antes do início da fase de costura da grama sintética - Gabriel Orphão/O Dia

Publicado 08/02/2022 12:28

Desde dezembro com os trabalhos de reforma, o gramado do Maracanã passará por uma nova fase no processo a partir desta terça-feira. O perfil oficial do estádio anunciou o início da costura dos rolos de grama sintética.

Daqui a pouco, começam os trabalhos de costura das gramas no meu campo! E você vai acompanhar tudo por aqui... pic.twitter.com/ulaYyLyvJF — Maracanã (@maracana) February 8, 2022

A reforma, que custará cerca de R$ 4 milhões, permitirá um gramado híbrido no Maracanã, com a promessa de que melhorará a qualidade do campo mesmo com os muitos jogos de Flamengo e Fluminense no estádio.

Esta nova fase deve durar até 15 dias e a responsável é uma empresa belga (GrassMax), que utilizará máquina específica para a costura das fibras sintéticas, que representarão até 10% do gramado híbrido.



Por causa da reforma, o Maracanã está fechado desde a última rodada do Campeonato Brasileiro e a expectativa é de que reabra para as semifinais do Campeonato Carioca, no fim de março.