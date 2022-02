Lionel Messi chorou em coletiva de despedida do Barcelona - Pau Barrena/AFP

Paris (FRA) - Lionel Messi exigiu a chegada do atacante Sadio Mané como condição para renovar seu contrato com o Barcelona, revelou o jornalista Sique Rodríguez. No entanto, o clube catalão esbarrou na dificuldade econômica para viabilizar a operação.

O ex-camisa 10 pedia por um elenco mais forte com o objetivo de lutar pelos principais títulos na temporada. Nos dois últimos anos em que Messi esteve na Catalunha, o Barça conquistou apenas uma Copa do Rei. Além disso, o clube também encontra dificuldades em lutar por troféus na atual campanha.

E essa não foi a primeira ocasião em que o nome de Mané foi usado como uma condição. O Real Madrid, antes de Zidane deixar o clube pela primeira vez em 2018, estava praticamente acertado com o senegalês, mas a saída do francês impossibilitou o acordo.



Sadio Mané tem contrato até 2023 e o Liverpool se prepara para escutar uma série de propostas na janela de transferências do verão da Europa caso o atacante opte por não renovar o contrato. Com isso, os Reds se anteciparam no mercado e contratação Luis Díaz.