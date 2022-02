Jornalista indica Zico para assumir o Flamengo em 2022 - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 08/02/2022 14:16

Rio - Ídolo do Flamengo, Zico optou por cancelar sua participação no "Flow Sport Club", que aconteceria na tarde desta terça-feira. De acordo com Júnior Coimbra, filho do craque, ele tomou a decisão após ver a fala do apresentador Monark, que defendeu a criação de um partido nazista no Brasil.