Publicado 08/02/2022 13:46 | Atualizado 08/02/2022 15:52

São Paulo - Em mais um episódio polêmico, a fala do apresentador do podcast "Flow", Monark, repercutiu pelo posicionamento na internet. Desta vez, durante a gravação do programa nesta segunda-feira, 7, ele defendeu a existência de um partido nazista que fosse reconhecido por lei no Brasil.

Em conversa com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB), Monark argumentou que a "esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical" e, por isso, as duas vertentes "tinham que ter espaço".

"A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião [...] Eu sou mais louco do que vocês. Eu acho que tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei", disse Monark.

Logo, o apresentador do "Flow" foi interrompido e rebatido por Tabata, que explicou como o nazismo traz riscos para a população judaica. "Liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. O nazismo é contra a população judaica e isso coloca uma população inteira em risco", disse a parlamentar.

No entanto, insatisfeito com a avaliação da deputada federal, Monark insistiu e disse: "Se um cara quisesse ser anti-judeu, eu acho que ele tinha o direito de ser. Você vai matar quem é anti-judeu? […] Ele não está sendo anti-vida, ele não gosta dos ideais [dos judeus]".

O apresentador continuou e disse: "As pessoas não têm o direito de ser idiotas?", questionou o apresentador. Em seguida, ele questionou como o nazismo coloca os judeus em risco. "De que forma [isso acontece]? Quando [o nazismo] é uma minoria, não põe. Mas era [um risco] quando era uma maioria", afirmou.

Mais uma vez, Tabata rebateu e disse: "O judaísmo é uma identidade, uma religião, uma raça. A comunidade judaica até hoje tem que se preocupar com sua segurança porque recebe ameaça. O antissemitismo é uma coisa que tem ser combatida todos os dias", respondeu Tabata.

"Quando o Rui Costa, do PCO, fala em fuzilar burguês, por exemplo, aquilo está contemplado pela liberdade de expressão. Pelo menos no entendimento de hoje. E isso entra em contradição com violação de Direitos Humanos. Então, por essa definição, o partido comunista não deveria existir", disse Kim.

No Brasil, conforme o artigo 1º da Lei 7.716/89, é considerado crime fabricar, comercializar, distribuir, veicular símbolos, emblemas e objetos de divulgação do nazismo. Caso se caracterize o ato de divulgar ou comercializar materiais com ideologia nazista, a pena pode variar entre um a três anos de prisão e multa.

Entidades rechaçam afirmação

A Confederação Israelita do Brasil (CONIB) condenou de forma veemente a defesa da existência de um partido nazista no Brasil e o “direito de ser antijudeu”, feita pelo apresentador Monark.

"O nazismo prega a supremacia racial e o extermínio de grupos que considera “inferiores”. Sob a liderança de Hitler, o nazismo comandou uma máquina de extermínio no coração da Europa que matou 6 milhões de judeus inocentes e também homossexuais, ciganos e outras minorias", afirmou, em nota.

A confederação afirmou que o discurso de ódio e a defesa do discurso de ódio trazem consequências terríveis para a humanidade, e o nazismo é sua maior evidência histórica.

A Federação Israelita de São Paulo se manifestou e afirmou que o apresentador sugere "a um só tempo, desconhecer a história do povo judeu, e a natureza de um princípio constitucional essencial [que é o da liberdade de expressão], muitas vezes deturpado por aqueles que insistem em propagar um discurso que incita o ódio contra minorias".

"Nós, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, repudiamos de forma veemente esse discurso e reiteramos nosso compromisso em combater ideias que coloquem em risco qualquer minoria. Manifestações como essa evidenciam o grau de descomprometimento do youtuber com a democracia e os direitos humanos", complementou.

O grupo Judeus pela Democracia também se manifestou e disse que "ieologias que visam a eliminação de outros têm que ser proibidas. Racismo e perseguições a quaisquer identidades não são liberdade de expressão".

Nazismo

O Holocausto foi o nome dado para o genocídio que vitimou o povo judeu, e está entre os maiores crimes cometidos contra a humanidade. Cerca de seis milhões de pessoas entre judeus, além de ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais e opositores políticos, foram mortos pelos alemães.

O partido nazista, fundado nos anos 20, partia de uma ideia que a raça alemã era superior e que, por isso, os judeus, inferiores, seriam os responsáveis por todos os problemas da sociedade alemã. Adolf Hitler e os nazistas colocaram nos judeus a culpa da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial.

Na Segunda Guerra Mundial, os alemães obrigaram que os judeus trabalhassem de forma forçada em campos de concentração. Os homens considerados "fortes" deviam trabalhar, enquanto os demais "improdutivos" seriam enviados para as câmaras de gás. O nazismo acreditava que precisava promover a limpeza do povo judeu, através dos grupos de extermínio.