Monark defendeu a criação de um partido nazistaReprodução

Publicado 08/02/2022 17:20

Rio - Após Monark, apresentador do Flow Podcast, defender a existência de um partido nazista na edição 545 do programa, na última segunda-feira (07), Lucas Silveira, da Fresno, Gabriela Prioli, Tico Santa Cruz e Benjamin Back solicitaram a retirada de suas entrevistas do ar.

"Coisas para finalizar: fiz a solicitação para que meu episódio seja tirado do ar o quanto antes. e +1 coisa: as pessoas assistem o podcast, em sua maioria, por causa dos convidados. Lima esse cara do programa logo, se tu não quer que ele vire reduto apenas de alt right babaca", acrescentou. O vocalista da Fresno, Lucas Silveira fez um longo relato de sua participação no podcast. "No meu episódio, a conversa se deu em grande parte com o @igor_3k, por termos alguns gostos em comum. Eu não fui atrás, mas pelo menos de cabeça não o vi falando grandes absurdos irresponsáveis quanto essas coisas que o monark disse tantas e repetidas vezes. Lima esse cara", pediu."Coisas para finalizar: fiz a solicitação para que meu episódio seja tirado do ar o quanto antes. e +1 coisa: as pessoas assistem o podcast, em sua maioria, por causa dos convidados. Lima esse cara do programa logo, se tu não quer que ele vire reduto apenas de alt right babaca", acrescentou.

A advogada e apresentadora da "CNN Brasil", Gabriela Prioli, também solicitou que a entrevista dada por ela e seu marido, Thiago Mansur, seja retirada do ar. "Eu e o @thiagomansur7 comunicamos que a nossa assessoria já entrou em contato com o Flow Podcast solicitando que o vídeo da nossa entrevista seja retirado do ar."

Tico Santa Cruz, da banda Detonautas, lamentou o ocorrido e avisou que deixou de seguir os apresentadores do podcast. "Após o apoio de @monark a criação de um partido nazista, venho a público pedir que meu episódio no @flowpdc seja retirado do ar IMEDIATAMENTE. Estou deixando de seguir ambos e lamento que cheguemos a um tempo onde o óbvio precisa ser explicado todo dia! FIM", escreveu nas redes sociais.

O jornalista e apresentador do SBT, Benjamin Back afirmou que não teria participado do programa se conhecesse o posicionamento de Monark. "@flowpdc se eu soubesse que vocês apoiam o nazismo, jamais teria participado desse podcast! Inclusive, gostaria que o meu episódio fosse retirado do ar, pois não compactuo com esse tipo de pensamento! Triste de saber que vocês pensam assim, tolerar e apoiar o nazismo é inadmissível!"

@igor_3k vc parece ser um cara da hora, que tá contratualmente preso a um cara que vai derrubar o projeto de vcs dois. tudo isso é sobre o que o @monark fala no flow, não sobre vc. já vi isso acontecer mil vezes, as coisas bombam e são esquecidas cada vez mais rápido. — FRESNO #VTQMV 05/11 (@lucasfresno) February 8, 2022