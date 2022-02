Palmeiras está na final do Mundial - Divulgação

Palmeiras está na final do MundialDivulgação

Publicado 08/02/2022 15:42

O estádio soltou o hino do Palmeiras DA GLOBO na hora do gol pic.twitter.com/hKt5XVw41z — Thell de Castro (@thelldecastro) February 8, 2022

Rio - Uma curiosidade chamou atenção dos torcedores que acompanharam a vitória de 2 a 0 do Palmeiras sobre o Al Ahly, nesta terça-feira, pelo Mundial de Clubes. Após os gols do Verdão, o sistema de som do estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, tocou a vinheta que era utilizada na TV Globo para celebrar os gols do clube há alguns anos. No Brasil, a partida foi exibida com exclusividade pela Band.