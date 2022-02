Jogadores do Palmeiras celebram a classificação para a final do Mundial de Clubes - AFP

Publicado 08/02/2022 15:42

Ao contrário do ano passado, quando caiu na semifinal e terminou em quarto lugar, o Palmeiras mostrou força no Mundial de Clubes de 2022 e está classificado para a final, após vencer o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, em Abu Dhabi. Raphael Veiga e Dudu marcaram o gols da partida.



Os palmeirenses aguardam o adversário que sairá do confronto entre Chelsea e Al Hilal, da Arábia Saudita, na quarta-feira. A final do Mundial de Clubes acontece no sábado, às 13h30 (de Brasília).



Desta vez, o Palmeiras conseguiu mostrar um bom futebol e tomou conta do jogo desde o início. Com a bola a maior parte do tempo, a equipe do técnico Abel Ferreira ficou no ataque, mas não criou tantas chances claras no primeiro tempo. Até que, em boa jogada, Dudu lançou Raphael Veiga, que entrou na área e chutou para marcar, aos 39 minutos.



Após o intervalo, o Palmeiras seguiu com o ritmo e chegou ao segundo gol logo aos 3, com Dudu desta vez recebendo o passe de Raphael Veiga para invadir a área e ampliar. Com o resultado, o Verdão então passou a administrar, deixando o Al Ahly atacar para tentar o contra-ataque.

Os egípcios chegaram a marcar com Sherif aos 26, em falha de Weverton, mas a arbitragem, com a ajuda do VAR, marcou impedimento. Aos 35, o capitão Ayman Ashraf foi expulso e o Al Ahly não teve mais forças para reagir, apesar de mandar uma bola no travessão, nos acréscimos.