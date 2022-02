Monark - Reprodução

Publicado 08/02/2022 15:46

Rio - Na tarde desta terça-feira (8), a "Sportsbet.io", plataforma online de apostas em eventos esportivos, anunciou o rompimento do contrato de patrocínio com os estúdios Flow. Na ocasião, a case de apostas patrocinava apenas o Flow Sport Club. A decisão da plataforma aconteceu após Bruno "Monark", apresentador do programa, defender a legalização de um partido nazista no Brasil.

A declaração de Monark causou revolta na Internet. O ex-atleta do Flamengo Zico, que estava na programação do Flow Sport Club desta semana, cancelou a sua participação no programa , por conta das falas de Monark. Além de Zico, diversas personalidades do mundo do esporte já se manifestaram contra as falas do apresentador do podcast.