Gaules - Alexandre Gaules/Reprodução

GaulesAlexandre Gaules/Reprodução

Publicado 08/02/2022 15:57

Rio - O streamer Gaules, que já transmitiu jogos da NBA e mais recentemente está mostrando o Cariocão, assinou com a Vicar para exibir a temporada 2022 completa da Stock Car Pro Series, além da categoria de acesso Stock Series e a maior novidade do automobilismo brasileiro neste ano, o Fórmula 4 Brasil Credenciado pela FIA. As transmissões acontecerão nos canais oficiais da Tribo do Gaules, na plataforma Twitch.

O time de apresentadores já é conhecido pelos fãs: os streamers Liminha, Velho Vamp, Apoka e Mch, que estarão presencialmente em algumas das etapas durante o ano e prometem trazer conteúdos exclusivos para o público. A primeira transmissão acontece no próximo domingo (13/02), com a famosa Corrida de Duplas da Stock Car Pro Series, em Interlagos.



Com uma antiga e conhecida relação com o automobilismo, os streamers da Tribo prometem ainda mais emoção nas transmissões de 2022. Na etapa de Interlagos do ano passado, a exibição alcançou 50 mil visualizações e mais de 1,5 milhões de impressões nas redes sociais.

Equipe que vai participar das transmissões Divulgação

Além da experiência de 2021, os quatro apresentadores possuem intimidade com o esporte e prometem muito entretenimento. Durante alguns anos, Apoka fez live timing das etapas da Fórmula 1 em seu canal. Já Velho Vamp apostava em transmissões do Motorsport Manager, um simulador de corridas de Fórmula 1 durante a pandemia.



- Foi incrível a repercussão da primeira prova que fizemos com a Tribo, no ano passado, e por isso essa renovação, dessa vez por toda a temporada, é algo muito bem vindo. A Vicar tem apostado cada vez mais nas conexões e interações digitais, e ter uma parceria como essa certamente vai nos trazer muita visibilidade, especialmente junto do público mais jovem, uma galera que também curte muito as corridas. Vamos juntos que tem muita coisa boa nessa pista pra gente em 2022 - disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar.



- Acredito que a Tribo vai arrebentar nessa nova iniciativa, e o público vai sentir a vibração e a disputa que todo ano acontece na categoria. E cada vez mais os esportes tradicionais ganham espaço nas transmissões em comunidade: já temos uma temporada de NBA, o Campeonato Carioca, transmitimos a F1 e agora o automobilismo vem com tudo com a Stock Car, Stock Series e F4. Apenas imagine onde podemos parar! - vibra Gaules.



Sobre o Gaules



Focado nos eSports desde 1998, Alexandre Gaules fez parte da primeira geração de jogadores profissionais do mundo. Atuou nove anos como jogador e três anos como técnico, sendo o primeiro a conquistar um título mundial no Counter-Strike nessa função.



Dedicado ao empreendedorismo no mercado de eSports, atualmente ele produz conteúdo para Twitch, onde possui mais de 60 mil subscribers e está entre os cinco canais com mais assinantes no mundo. Em 2020, Gaules teve mais de 133 milhões de horas assistidas por seus mais de 1,7 milhão de seguidores, consagrando-se como o segundo canal mais visto na plataforma.



A marca se manteve em 2021, quando o streamer viu seu número de seguidores chegar a 3,1 milhões e bateu seu próprio recorde, acumulando mais de 165 milhões de horas assistidas.