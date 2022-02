Entrada do novo centro de treinamento da Team SoloMid - Reprodução/Youtube

Entrada do novo centro de treinamento da Team SoloMidReprodução/Youtube

Publicado 08/02/2022 16:46 | Atualizado 08/02/2022 16:55

Rio - Nesta terça-feira (8), a Team SoloMid, equipe norte-americana de esportes eletrônicos inaugurou o seu novo centro de treinamento. O local, que tem 7.6 mil metros quadrados, está localizado em Los Angeles, na Califórnia, e custou 50 milhões de dólares (cerca de R$263 milhões, na cotação atual). Segundo o clube, o espaço é "dedicado à performance, à inovação e à criação de conteúdo", representando a "maior e mais cara estrutura de esports da América do Norte".

Além das salas onde as equipes da TSM podem fazer seus treinamentos, o novo CT possui auditórios, escritórios, uma sala de cinema, cozinha completa, salas de refeições, áreas de lazer com mesa de ping-pong e sinuca, além de salas para a comissão técnica, salas para streamers poderem fazer suas lives, uma academia completa e um spa com massagem e uma cápsula onde é possível relaxar na água.

Atualmente, a Team SoloMid possui equipes nos seguintes eSports: League of Legends, PUBG, Fortnite, Rainbow Six Siege, Super Smash Bros, Apex Legends, Magic: The Gathering, World of Warcraft, Valorant, Teamfight Tactics, além de streamers e atletas profisisonais de xadrez.

Confira as imagens do novo centro de treinamento da Team SoloMid.

Academia do CT da Team SoloMid Reprodução/Youtube





Cápsula para relaxamento na água do CT da Team SoloMid Reprodução/Youtube Área de lazer do CT da Team SoloMid Reprodução/Youtube Sala de treinamento para os atletas no CT da Team SoloMid Reprodução/Youtube Spa do CT da Team SoloMid Reprodução/Youtube Estúdio profissional do CT da Team SoloMid Reprodução/Youtube Sala exclusiva para streamers fazerem lives no CT da Team SoloMid Reprodução/Youtube Sala de cinema do CT da TSM Reprodução/Youtube Sala da comissão técnica do CT da Team SoloMid Reprodução/Youtube Visão do andar superior do CT da Team SoloMid Reprodução/Youtube Uma das salas de refeições do CT da Team SoloMid Reprodução/Youtube Cozinha do CT da Team SoloMid Reprodução/Youtube Escritório do CT da Team SoloMid Reprodução/Youtube