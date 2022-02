Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/02/2022 17:50

Rio - O Fluminense solicitou ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD) nesta terça-feira a abertura de inquérito para apurar o caso de injúria racial sofrido por Gabigol, do Flamengo, no clássico do último domingo, no Nilton Santos. Na ocasião, um vídeo feito pela jornalista Isabelle Costa flagrou o momento em que o jogador é chamado de "macaco" ao deixar o gramado.

O árbitro da partida, Alexandre Vargas Tavares de Jesus, relatou o caso na súmula. No entanto, afirmou não ter identificado os gritos em direção ao camisa 9 do Flamengo.

"Tomei conhecimento após a partida através da mídia, da circulação de um vídeo nas redes sociais, onde torcedor (s) localizado (s) no setor oeste inferior, destinado a torcida visitante (Fluminense), supostamente ofendem com gritos racistas, o atletas Gabriel Barbosa da equipe CR Flamengo. Não foi possível identificar da minha posição dentro do campo o suposto grito com ofensa racista ao atleta", escreveu o árbitro.

Na última segunda-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já havia dito que enviaria o ofício solicitando ao TJD uma apuração conjunta.

"A posição do Fluminense é de que o áudio ainda é inconclusivo, solicitamos as câmeras e os possíveis áudios que tenham no estádio. Neste momento, juridicamente, o Fluminense não tem comprovação de que a frase dita no meio daquele tumulto foi exatamente aquela que as pessoas acham que foi dita e, se ela foi dita, nós repudiamos integralmente. Por isso estamos buscando apurar os fatos e tentar descobrir quem disse a frase, se a frase é aquela. Nossa intenção é descobrir quem foi, coibir e punir. Se for sócio do clube, será devidamente punido, nós não toleramos esse tipo de atitude", declarou.