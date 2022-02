Monark defendeu a criação de um partido nazista - Reprodução

Publicado 08/02/2022 17:34

Rio - Após diversos contratos serem rescindidos com o "Flow Podcast" devido ao discurso de propagação ao nazismo feito pelo apresentador Monark, o narrador Octavio Neto, que fazia parte da equipe de transmissão do Campeonato Carioca no "Flow Sport Club", optou por também cancelar seu vínculo com a empresa.

A decisão foi comunicada na tarde desta terça-feira (9) na conta oficial do jornalista no Twitter. Em seu discurso, Octavio Neto falou em defesa de valores, além de agradecer aos idealizadores Gustavo Sanches (Davy Jones) e Igor "3K", apresentadores e comentaristas nas transmissões do Cariocão.

"Liberdade de Nazismo é a p* que pariu! Diante das declarações, mesmo que eu não tivesse relação direta com quem as propagou, estou rescindindo o meu contrato com o Flow. Defender os meus valores (e aquilo que eu tenho certeza que é o certo) estão acima de qualquer trabalho", publicou o narrador.

Octavio foi mais uma a romper seus laços com os Estúdios Flow. Anteriormente, patrocinadores cancelaram seus contratos e até mesmo a própria Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) retirou os direitos de transmissão do canal.

"Que fique claro pra todo mundo que me segue e acompanha o meu trabalho: a gente não pode deixar isso passar e muito menos normalizar esse tipo de discurso supremacista. Vocês NUNCA vão me ver me omitindo quanto à isso", emendou Octávio, que completou se despedindo do projeto.

"Agradeço ao DavyJones e ao Igor pelo convite para participar dos projetos. Tem MUITA gente incrivelmente boa lá dentro. Infelizmente isso vai respingar em pessoas que trabalham duro e que, eu tenho certeza, não compactuam com isso. A todos esses amigos eu deixo o meu abraço."