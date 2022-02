Neymar - AFP

Publicado 08/02/2022 18:27

Rio - Neymar não estará entre os relacionados do PSG para o jogo contra o Rennes, pelo Campeonato Francês, segundo o "L'Équipe", e é dúvida para o jogo de ida contra o Real Madrid pela Champions League. O atacante brasileiro lesionou o tornozelo direito no final de novembro e não entra em campo desde então.



O camisa 10 já retornou aos treinamentos e a expectativa é de que seja visto em campo diante da equipe merengue. No entanto, a presença de Neymar dificilmente irá se dar desde o início do confronto que está marcado para o próximo dia 15 de fevereiro.

Na atual temporada, o brasileiro não vem tendo números que chamam a atenção. Por conta da lesão, o craque da Seleção Brasileira fez apenas 14 partidas na temporada, anotou apenas três gols e contribuiu com três assistências.

Além do brasileiro, Di Maria também não deve entrar em campo nesta sexta-feira para encarar o Rennes. O argentino sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Lille por 5 a 1 e deve ser poupado pelo técnico Mauricio Pochettino para estar em condições de atuar na Champions League.