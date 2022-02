Explosão em Abu Dhabi, próximo ao hotel do Palmeiras - Reprodução/Band

Publicado 08/02/2022 18:18 | Atualizado 08/02/2022 19:18

Rio - Na tarde desta terça-feira (8), o Palmeiras venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, nas semifinais do Mundial de Clubes da FIFA. Algumas horas depois da vitória do Alviverde, momentos de tensão e desespero tomaram conta de Abu Dhabi, local em que a partida foi disputada. Isto porque, duas explosões foram vistas acontecendo na cidade dos Emirados Árabes Unidos, e preocupou o mundo inteiro.

De acordo com repórteres da Band, que estão em Abu Dhabi, as explosões foram a cerca de 20 km do hotel onde o Palmeiras está hospedado, e, a princípio, não houve feridos.

Segundo o repórter Renato Souza, a polícia local fechou algumas ruas do centro da cidade para investigações. Em vídeo postado pelo jornalista, é possível ver diversos carros de polícia, além de ambulâncias.

Moradores e turistas relatam barulho de 2 explosões e clarão no céu no centro de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A polícia fechou algumas vias no centro. O elenco do Palmeiras está na cidade em razão da disputa do Mundial de Clubes, mas o hotel não foi atingido. pic.twitter.com/SlRUV2NKUx — Renato Souza (@reporterenato) February 8, 2022

Nas redes sociais, alguns torcedores brasileiros que estão na cidade para acompanhar o Mundial de Clubes disseram ter sentido tremores em determinados pontos de Abu Dhabi.

Até o momento, a imprensa local ainda não se pronunciou sobre a explosão. Ainda segundo a Band, um dos seus cinegrafistas, que estava fazendo a cobertura dos arredores do local foi detido pela polícia de Abu Dhabi.

Um video foi divulgado nas redes sociais mostrando o momento exato da segunda explosão na cidade.

)pic.twitter.com/geoSu0WGjK — Mr. Nobody (@Am4Nobody) February 8, 2022 O influencidor digital e jornalista Fred, do canal Desimpedidos, que está em Abu Dhabi fazendo a cobertura dos jogos do Palmeiras, se pronunciou nas redes sociais, dizendo que ele e sua equipe estão bem, trazendo alivio aos fãs e admiradores do Youtuber. O influencidor digital e jornalista Fred, do canal Desimpedidos, que está em Abu Dhabi fazendo a cobertura dos jogos do Palmeiras, se pronunciou nas redes sociais, dizendo que ele e sua equipe estão bem, trazendo alivio aos fãs e admiradores do Youtuber.

Fred tranquiliza seus fãs, e diz que ele e toda sua equipe está bem Reprodução/Instagram

