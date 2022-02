Jornalista e radialista Milton Neves - Deividi Correa

Jornalista e radialista Milton Neves Deividi Correa

Publicado 08/02/2022 19:06 | Atualizado 08/02/2022 20:10

Rio - O apresentador Milton Neves fez uma postagem polêmica ao comentar a declaração de Monark, que afirmou durante o podcast "Flow" ser a favor da legalização de um partido nazista no Brasil. Em sua conta no Twitter, o âncora da Band criticou a fala, mas fez uma comparação entre o nazismo e o comunismo.

A única coisa que difere o nojento e asqueroso nazismo do comunismo é o tamanho do fã-clube do segundo entre “intelectuais” em diversas esferas da sociedade mundial pic.twitter.com/u5N9vJg0KR — Milton Neves (@Miltonneves) February 8, 2022

"A única coisa que difere o nojento e asqueroso nazismo do comunismo é o tamanho do fã-clube do segundo entre “intelectuais” em diversas esferas da sociedade mundial", escreveu o apresentador.