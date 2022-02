Lateral-direito Warley acerta com o Coritiba - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/02/2022 21:18

Rio - O lateral-direito Warley acertou a sua ida ao Coritiba para esta temporada de 2022. O jogador estava no Botafogo e foi uma das peças importantes para a conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro e retorno à elite do futebol brasileiro. A informação é do portal "Lance".

Além do Coritiba, o lateral despertou o interesse de um clube do México e outro da Grécia. Quando ainda estava no Alvinegro, Warley não entrou em acordo com a diretoria carioca pelo alto custo na renovação do vínculo.

O Bahia monitorou também a situação do jogador e recuou após saber dos valores pedidos pelo atleta. Além de Warley, o Coritiba já anunciou a contratação do lateral-esquerdo Egídio, os atacantes Alef Manga, o uruguaio Pablo García, meia Régis, zagueiro paraguaio Guillermo, volante Andrey e o meia-atacante Thonny Anderson.